Главный каток Перми у Театра-Театра закроется 11 марта Поделиться Твитнуть

В понедельник, 11 марта, каток у Театра-Театра в Перми завершит свою работу. А в выходные здесь состоятся заключительные праздники: 8 марта в честь Международного женского дня «8 комплиментов», а 10 марта — семейный праздник «Раскатай» в честь завершения сезона. Об этом сообщает издание «Текст». В пресс-службе минспорта «Новому компаньону» подтвердили информацию.

Напомним, главный каток Перми открылся 30 декабря 2023 года. За два с половиной месяца работы здесь прошли десятки мероприятий.

Так, 10 февраля на катке перед Театром-Театром состоялось ледовое шоу олимпийского чемпиона Ильи Авербуха. Известный фигурист и тренер также провёл мастер-класс и встречу с воспитанниками школ спортивного катания. А 2 марта знаменитые хоккеисты Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский и другие сыграли здесь хоккейный гала-матч.

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