Алёна Бронникова В Перми на эспланаде 10 февраля состоится бесплатное ледовое шоу Ильи Авербуха Количество мест ограничено Поделиться Твитнуть

Фото: предоставлено организаторами

В Перми 10 февраля на катке перед Театром-Театром состоится ледовое шоу олимпийского чемпиона Ильи Авербуха. Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля зимних видов спорта, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Фигурист будет сам участвовать в шоу, которое начнётся в 17:45, а перед этим проведёт мастер-класс и встречу с воспитанниками школ спортивного катания. Все мероприятия будут бесплатными, количество мест на трибунах ограничено.

Мастер-класс для всех желающих состоится в 14:00. На каток смогут выйти не более 150 человек, для участия нужно пройти регистрацию заранее на портале умный-спорт.рф. Встреча с воспитанниками школ спортивного катания, где Авербух поделится секретами успеха и ответит на вопросы ребят, пройдёт в 15:30.

Министр физической культуры и спорта Прикамья Татьяна Чеснокова отметила, что в прошлом году Илья Авербух открывал серию офлайн- и онлайн-мероприятий на катке. Его ледовое шоу вызвало большой ажиотаж.

«В этом году мы с удовольствием продолжаем сотрудничество. Причём на этот раз будет не только шоу, но и возможность поучиться у титулованного фигуриста», — рассказала глава ведомства.

В прошлом году в новогодние праздники показательные выступления российских фигуристов и пермских спортсменов на главном катке Перми посмотрели около 200 тыс. человек. Гала-шоу посмотрели почти 10 тыс. зрителей, из них 5 тыс. — на трибунах. Трансляции выступлений собрали больше 185 тыс. просмотров. Постановщиком показательных номеров и ведущим гала-шоу был Илья Авербух. Позже губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что ледовые шоу в краевой столице с участием известных фигуристов могут стать ежегодными.

Программа мероприятий в рамках праздничного фестиваля зимних видов спорта в январе и феврале текущего года была представлена ещё в декабре 2023 года. Ледовое шоу Ильи Авербуха было запланировано на начало февраля. Кроме того, в феврале пермяков ожидают хоккейный матч между любителями и профессионалами с автограф-сессией и любительский турнир по кёрлингу. А в День защитника Отечества и Международный женский день на катке пройдут массовые праздники.

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