Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Главный каток перед Театром-Театром примет первых посетителей 29 декабря Он будет работать до начала марта Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство спорта Пермского края

Министр физкультуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова 13 декабря рассказала на выездном заседании краевого правительства в Кудымкаре о том, какие спортивные события приурочены в этом году к рождественско-новогодним праздникам.

Главным зимним спортивным объектом по традиции станет каток перед Театром-Театром, который планируется открыть 29 декабря. Каток будет работать до начала марта, точная дата его закрытия будет зависеть от погоды. В этом году на катке впервые будет выделена специальная детская зона.

Событийное наполнение катка включает в себя 96 мастер-классов по конькобежному спорту, хоккею, фигурному катанию и кёрлингу.

Участие во всех массовых катаниях и мастер-классах бесплатное, но необходима регистрация на сайте «Умный спорт» или непосредственно на входе на каток, там же можно узнать расписание занятий.

Составлена программа мероприятий, которые будут проходить на катке в рамках праздничного фестиваля зимних видов спорта на протяжении января и февраля. Это и детские праздники, и молодёжные, и семейные, и события для пожилых людей. Так, 30 декабря состоится новогодний ледовый карнавал, 4 января — детский праздник «Счастливые коньки», 7 января — «Рождественские катания», 25 января — День студента, 28 января — любительский турнир по фигурному катанию и многое другое. Долгожданное ледовое шоу Ильи Авербуха запланировано на 4 февраля, 17 февраля состоится хоккейный матч между любителями и профессионалами с автограф-сессией, а 25 февраля — любительский турнир по кёрлингу. В День защитника Отечества и Международный женский день на катке пройдут массовые праздники.

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