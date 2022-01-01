Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ледовые шоу в Перми станут ежегодными Поделиться Твитнуть

Ледовые шоу в Перми на открытом катке с участием известных фигуристов могут стать ежегодными. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона отметил, что семейное ледовое шоу на катке у Театра-Театра с участием олимпийских чемпионов в этом году посмотрели живьём и онлайн почти 200 тыс. человек. Шоу было эксклюзивным — олимпийский чемпион Илья Авербух поставил его специально для Перми. По мнению Дмитрия Махонина, стоит сделать это событие традиционным и проводить раз в год.

Губернатор поручил организаторам учесть ошибки и шероховатости этого года. В частности, он отметил, что мест на трибунах хватало не всем, в следующем году это не должно повториться.

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