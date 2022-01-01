Максим Артамонов В Перми выступление олимпийских чемпионов по фигурному катанию у Театра-Театра посмотрели почти 200 тыс. человек

В Новогоднем ледовом шоу участвовали также пермские спортсмены Поделиться Твитнуть

Фото: «Пермь-300. Все реально!»

Показательные выступления российских фигуристов и пермских спортсменов, которые проходили с 3 по 5 января на главном катке у Театра-Театра, посмотрели около 200 тыс. человек. Гала-шоу на катке посмотрели почти 10 тыс. зрителей, из них пять тысяч – на трибунах. Трансляции выступлений собрали больше 185 тыс. просмотров. Об этом сообщают организаторы .

Гала-шоу открыла программа пермячки Таисии Щербининой, кандидата в мастера спорта, члена Сборной России. На лёд вышла и пермячка Виктория Федянина, мастер спорта, победительница всероссийских соревнований, участница Чемпионата России.



На лёд с показательными выступлениями вышли Олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Алексей Ягудин. Спортсмены выступали под «Танец с саблями», который композитор Арам Хачатурян написал в Перми, и под музыку Петра Чайковского.



Напомним, постановщиком показательных номеров и ведущим гала-шоу был чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр Илья Авербух.



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