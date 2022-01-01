На катке у Театра-Театра выступят Олимпийские чемпионы по фигурному катанию На лёд выйдут Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин Поделиться Твитнуть

Организаторы ледового шоу, показы которого пройдут в Перми у Театра-Театра 3, 4 и 5 января, раскрыли подробности представления. В нём примут участие олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Максим Маринин и пермячка Татьяна Тотьмянина, а также молодые пермские спортсмены. Постановщиком показательных номеров и ведущим гала-шоу станет чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр Илья Авербух. Об этом рассказали в проектном офисе «Пермь-300».

Участники гала-шоу представят номера под «Танец с саблями», который композитор Арам Хачатурян написал в Перми, и под музыку Петра Чайковского.

Получасовые выступления пройдут 3 и 4 января в 17:30 и 21:30, 5 января в 11:00. Вход свободный, для зрителей будут оборудованы трибуны, рассчитанные на тысячу человек. Увидеть выступление фигуристов можно будет и онлайн в официальном сообществе 300-летия Перми.

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