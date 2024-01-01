Олимпийские чемпионы по хоккею сыграют в гала-матче в Перми И проведут мастер-класс Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

В субботу, 2 марта, в Пермь приедут знаменитые хоккеисты Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский и другие.

Легендарные спортсмены проведут мастер-класс для молодых спортсменов в УДС "Молот" в 10:00. После этого они встретятся с болельщиками и фанатами хоккея, поделятся своим опытом и расскажут о своём пути к успеху. Встреча состоится в Региональном молодёжном центре на Комсомольском проспекте, 53 в 15:00.

В 17:00 хоккеисты примут участие в открытии матчей для детей с ограниченными возможностями здоровья. На катке перед Театром-Театром сыграют команды по следж-хоккею и слабовидящие ребята. Затем олимпийские чемпионы сами выйдут на лёд: здесь состоится гала-матч "Калийщик" против команды "Губерния". Все желающие смогут поддержать команды, вход на трибуны свободный.

Визит звёзд хоккея проходит в рамках программы "Миссия чемпиона", которую реализуют компании "Уралхим" и "Уралкалий". Как рассказал директор по спорту и молодёжной политике ПАО "Уралкалий" и депутат заксобрания Пермского края Радмир Габдуллин, проект "Миссия чемпиона" уже несколько лет проводится группой компаний. Приглашаются знаменитые спортсмены, чтобы молодое поколение, их родители и тренеры имели возможность лично познакомиться со своими кумирами, узнать секреты мастерства.

Благодаря программе Пермский край уже посетили олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и др.

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