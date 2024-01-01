Ещё один житель Горнозаводского округа Прикамья погиб на СВО Поделиться Твитнуть

Анатолий Вишневский

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины, выполняя боевое задание, погиб житель Горнозаводского городского округа Пермского края Анатолий Вишневский. Об этом сообщил ВКонтакте глава муниципалитета Вадим Лумпов.

«Печальная новость снова пришла к нам в округ. 17 февраля 2024 года, проявив стойкость и мужество, погиб наш земляк — рядовой Вишневский Анатолий Владимирович. От себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная слава нашему герою и настоящему патриоту Анатолию!» — написал руководитель.

О дате похорон военнослужащего Вадим Лумпов пообещал сообщить позднее.

В феврале глава округа трижды информировал посетителей своей страницы в соцсети о гибели земляков в зоне СВО. Речь идёт о жителях Горнозаводского ГО Денисе Выломове, Андрее Пушкарёве и Денисе Грибанове.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.