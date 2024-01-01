В ходе СВО погиб житель Горнозаводского округа Прикамья Денис Выломов Поделиться Твитнуть

Денис Выломов

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В ходе специальной военной операции погиб житель Горнозаводского городского округа Пермского края Денис Выломов. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава муниципалитета Вадим Лумпов.

«С прискорбием сообщаю, что в ходе спецоперации на территории Украины, выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество, 2 января 2024 года погиб наш земляк — младший сержант Выломов Денис Викторович. От себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким. Светлая память воину!» — написал чиновник.

О дате и месте прощания с военнослужащим Лумпов пообещал проинформировать позже.

Также глава округа сообщил, что 25 февраля состоялось прощание с другим уроженцем Горнозаводска, убитым на Украине, Андреем Пушкарёвым. Военнослужащий погиб в зоне боевых действий 24 января, а сообщение о гибели опубликовали 14 февраля.

Третий военнослужащий из Горнозаводска, о гибели которого на СВО стало известно в феврале, — Денис Грибанов.

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