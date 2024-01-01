На СВО убили военнослужащего из Прикамья Дениса Грибанова Он погиб в январе этого года Поделиться Твитнуть

Фото: Вадим Лумпов

Во время спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из Горнозаводска Денис Грибанов. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава Горнозаводского городского округа Вадим Лумпов.

«С прискорбием сообщаю, что в ходе проведения спецоперации на территории Украины, выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество, 20 января 2024 г. погиб наш земляк — рядовой Грибанов Денис Игоревич», — написал глава.

Вадим Лумпов выразил соболезнования родным и близким. О дате и месте прощания он пообещал сообщить дополнительно.

Напомним, сегодня, 12 февраля, в Соликамском городском округе похоронили сразу двух военнослужащих — Евгения Мицевича и Николая Дёмина, которые погибли в ходе спецоперации. Обстоятельства их гибели, как и дата смерти, не уточняются.

Завтра, 13 февраля, в селе Острожка Оханского городского округа похоронят старшего механика-водителя танкового взвода, гвардии матроса 24-летнего Алексея Внутских. Его убили в боях под селом Новомихайловка.

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