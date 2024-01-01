В Пермском крае похоронят погибшего на СВО 24-летнего матроса Прощание с Алексеем Внутских состоится 13 февраля Поделиться Твитнуть

Алексей Внутских

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции погиб старший механик-водитель танкового взвода, гвардии матрос из с. Острожка Оханского городского округа Прикамья Алексей Внутских. Об этом сообщили в окружной администрации.

Военнослужащему было 24 года, его убили в боях под селом Новомихайловка.

После окончания Острожской школы Алексей ушёл в армию, служил на Дальнем Востоке в мотострелковых войсках. После срочной службы решил остаться в армии на условиях контракта, и в первые же дни СВО стал её участником.

«Он оставил о себе в Острожке очень живую память: и спортсмен, и самодеятельный артист, и просто активный, доброжелательный парень. На родине его ждали жена, маленькая дочка, мама и братья. И вот траурная весть… Завтра, 13 февраля, в 11 часов в Острожском доме культуры снова церемония прощания. Снова венки и цветы… Вечная память и слава российскому воину!» — сообщили в администрации.

Ранее в Острожках хоронили погибшего на СВО одноклассника Алексея Руслана Коротаева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.