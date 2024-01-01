Максим Артамонов В Соликамске в один день похоронят сразу двух участников СВО Как и где они погибли, власти не разглашают Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В понедельник, 12 февраля, в Соликамском городском округе состоится прощание с военнослужащими Евгением Мицевичем и Николаем Дёминым, которые погибли в ходе спецоперации. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Обстоятельства их гибели, как и дата смерти, не уточняются.

Евгений Мицевич родился 6 ноября 1990 года. Отучившись в школе, он окончил Соликамский технологический колледж и работал на городских предприятиях.

Прощание с ним пройдёт 12 февраля в 10:00 в ДК завода «Урал». Отпевание пройдёт в 13:00 в церкви села Городище.

Николай Демин родился 27 февраля 1987 года. После окончания Городищенский школы он закончил ПТУ № 73, а затем работал на предприятиях Соликамска.

Прощание ним состоится 12 февраля в 13:00 в церкви села Городище.

Администрация Соликамского городского округа выразила соболезнования родным и близким погибших.

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