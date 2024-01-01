Максим Артамонов В спецоперации убили военнослужащего из Прикамья Андрея Пушкарёва Он погиб в конце января Поделиться Твитнуть

Фото: Вадим Лумпов

В ходе российской спецоперации на территории Украины был убит уроженец Горнозаводска Андрей Пушкарёв. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на главу администрации Горнозаводского округа Вадима Лумпова.

«В тяж`лое для страны время Андрей не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы», — написал чиновник.

По его словам, военнослужащий погиб 24 января этого года. Другие подробности не сообщаются.

О дате и месте прощания Вадим Лумпов пообещал сообщить дополнительно.

Это уже второй военнослужащий из Горнозаводска, о смерти которого стало известно в феврале. Ранее Вадим Лумпов сообщил о гибели Дениса Грибанова, убитом 20 января.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», сегодня, 14 февраля, в Соликамске состоятся похороны другого погибшего участника СВО — Алексея Бубнова. Он погиб в 36 лет. Прощание проходит в ДК завода «Урал».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.