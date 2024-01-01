В ходе СВО погиб 36-летний Алексей Бубнов из Пермского края
Его похоронят в Соликамске 14 февраля
Во время специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР при исполнении служебного долга погиб соликамец Алексей Бубнов. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа Пермского края.
Чиновники выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего. «Скорбим вместе с вами. Вечная память, вечная слава герою!» — говорится в посте.
Известно, что Алексею Бубнову было 36 лет.
Прощание с военнослужащим состоится 14 февраля в ДК завода «Урал». Начало траурного мероприятия в 11 часов.
Ранее сообщалось, что 14 февраля похоронят погибшего на СВО жителя Добрянского округа Константина Акимова. Ему было 42 года. Он был гранатомётчиком стрелкового батальона.
А 13 февраля похоронили 25-летнего чердынца Вадима Шишигина и 24-летнего Алексея Внутских из с. Острожка Оханского городского округа Прикамья.
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