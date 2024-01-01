В ходе СВО погиб 36-летний Алексей Бубнов из Пермского края Его похоронят в Соликамске 14 февраля Поделиться Твитнуть

Алексей Бубнов

ВКонтакте

Во время специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР при исполнении служебного долга погиб соликамец Алексей Бубнов. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа Пермского края.

Чиновники выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего. «Скорбим вместе с вами. Вечная память, вечная слава герою!» — говорится в посте.

Известно, что Алексею Бубнову было 36 лет.

Прощание с военнослужащим состоится 14 февраля в ДК завода «Урал». Начало траурного мероприятия в 11 часов.

Ранее сообщалось, что 14 февраля похоронят погибшего на СВО жителя Добрянского округа Константина Акимова. Ему было 42 года. Он был гранатомётчиком стрелкового батальона.

А 13 февраля похоронили 25-летнего чердынца Вадима Шишигина и 24-летнего Алексея Внутских из с. Острожка Оханского городского округа Прикамья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.