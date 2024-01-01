В ходе СВО погиб житель Добрянского округа Прикамья Константину Акимову было 42 года Поделиться Твитнуть

Константин Акимов

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В ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Добрянского округа Пермского края Константин Акимов. Об этом сообщили в окружной администрации.

Константин родился 12 апреля 1981 года в п. Дивья, в 1996 году окончил 9 классов Дивьинской школы. После жил и работал в разных городах: в Тюмени, Краснодаре, Полазне.

В ноябре 2022 года заключил контракт с ВС РФ и отправился в зону СВО. Был гранатомётчиком стрелкового батальона, служил в звании ефрейтора.

Погиб военнослужащий ещё в октябре 2023 года.

«Константин Вячеславович был очень хорошим, добрым и смелым человеком. Был хорошим другом и опорой для близких ему людей. У него остались мама и дочка 6 лет. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Константина Вячеславовича. Скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении властей.

Церемония прощания состоится в Доме культуры п. Дивья 14 февраля с 11.00.

Ранее сообщалось, что 13 февраля в Чусовом Пермского края прощаются с погибшим на СВО 25-летним Вадимом Шишигиным. Он был убит в боях под Новомихайловкой.

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