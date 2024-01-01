В Чусовом Пермского края прощаются с погибшим на СВО 25-летним Вадимом Шишигиным Он был убит в боях под Новомихайловкой Поделиться Твитнуть

Вадим Шишигин

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Чусового Пермского края гвардии рядовой Вадим Шишигин. Об этом сообщила глава Чердынского городского округа Анна Батагова на своей странице ВКонтакте.

Прощание с военнослужащим проходит с 12 часов 13 февраля в филиале Автодорожного колледжа.

«Вадим осенью решил встать на защиту Отечества. Находясь в зоне специальной военной операции на территории ЛНР и ДНР, был стрелком мотострелкового отделения. 22 января во время штурма в районе населённого пункта Новомихайловка 25-летний боец попал под артобстрел и получил не совместимое с жизнью ранение. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Не сможем словами вернуть сына и брата, но память о Герое сохраним!» — написала Анна Батагова.

Ранее сообщалось, что сегодня же в с. Острожка Оханского городского округа Прикамья хоронят также погибшего под Новомихайловкой Алексея Внутских. Военнослужащему было 24 года.

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