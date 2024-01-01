Алёна Бронникова Объект культурного наследия в Перми планируют реконструировать под гостиницу Ранее в историческом здании поликлиники на Лебедева собирались открыть общественный центр Поделиться Твитнуть

Здание бывшей детской поликлиники на ул.Лебедева, 11, 2022 год / Фото: 2GIS

Историческое здание по ул. Лебедева, 11 в Перми, в котором раньше располагалась детская поликлиника, планируется реконструировать под гостиницу. Об этом свидетельствуют данные из сборника инвестиционных предложений, опубликованного на сайте министерства экономического развития и инвестиций региона 1 марта.

«Реконструкция объекта культурного наследия под формат гостиницы с возможностью выделения земельного участка под строительство коммерческой недвижимости. В здании поликлиники будет размещена гостиница, которая будет являться частью единого спортивного кластера, формируемого на проектируемой территории», — сообщается в документе.

Проект гостиницы на Лебедева, 11 / Сборник инвестиционных предложений минэкономразвития Пермского края

Трёхэтажное здание находится рядом с УДС «Молот». Площадь земельного участка составляет 1,3 га.

Здание по ул. Лебедева, 11 было построено в 1920-х годах. На государственную охрану как памятник истории и культуры оно было поставлено в 2000 году. Размещавшаяся здесь поликлиника закрылась в 2010-м, здание было признано аварийным, оно находилось на балансе муниципалитета. Средств на восстановление здания у города не было, и его продали на торгах. Владельцем стал бизнесмен Александр Понькин, затем объект перешёл в собственность Владимира Понькина и Екатерины Никишиной. Но здание так и не было восстановлено.

Осенью 2020 года госинспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья через суд обязала владельцев провести реставрацию объекта, требования не были выполнены. Летом 2023 года в отношении предпринимателей было возбуждено уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия). В июле заявление было удовлетворено. По решению суда, обязанность по выкупу имущества была возложена на министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности края. Собственники подали апелляционную жалобу, но суд оставил решение без изменения.

В феврале 2023 года в адресную инвестиционную программу Пермского края были внесены расходы на выкуп и восстановление здания. На эти цели было запланировано 631,2 млн руб. По информации СМИ, в здании планировалось открыть общественный центр.

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