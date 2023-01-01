Екатерина Артёмова Бывшие владельцы поликлиники на Лебедева, 11 в Перми не смогли оспорить изъятие Объект перейдёт в краевую собственность Поделиться Твитнуть

Объект культурного наследия "Поликлиника" на ул. Лебедева, 11

Константин Долгановский

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу предпринимателей Владимира Понькина и Екатерины Никишиной на решение Мотовилихинского районного суда Перми, которым из собственности бизнесменов было изъято здание по ул. Лебедева, 11. По информации в картотеке суда, решение первой инстанции оставлено без изменения.

С иском об изъятии здания из собственности предпринимателей в Мотовилихинский райсуд обратилась Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края в январе этого года. Своё требование в инспекции мотивировали тем, что, так как здание является объектом культурного наследия регионального значения, его владельцы были обязаны содержать постройку в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, но они это обязательство не выполняли. В июле заявление было удовлетворено. По решению суда, на Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края была возложена обязанность по последующему выкупу указанного имущества. Владимир Понькин и Екатерина Никишина с таким решением не согласились и подали апелляционную жалобу.

Ещё до вынесения решения об изъятии поликлиники в феврале 2023 года в адресную инвестиционную программу Пермского края были внесены расходы на выкуп и восстановление здания. На эти цели было запланировано 631,2 млн руб. Изначально средства планировалось выделить в 2027-2028 годах. В сентябре программа была скорректирована. Теперь предполагается, что средства на приобретение здания (всего 1 руб.) будут направлены уже в этом году. В 2026-м выделят 10 млн руб. на проектно-изыскательские работы, в 2027-м — 621,2 млн руб. на строительно-монтажные работы.

Напомним, здание по ул. Лебедева, 11 было построено в 1920-х годах. С 2000 года оно состоит на государственной охране как памятник истории и культуры. В 2010 году размещавшаяся здесь поликлиника закрылась ввиду аварийности здания. На тот момент объект находился на балансе муниципалитета. Городские власти, не имея средств на его восстановление, решили продать это имущество с торгов. В конце 2011 года его выкупил бизнесмен Александр Понькин, в 2012-м объект перешёл в собственность Владимира Понькина и Екатерины Никишиной.

С тех пор здание продолжало разрушаться, несколько раз в его помещениях возникали пожары. Осенью 2020 года региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия через суд обязала владельцев провести реставрацию объекта, но они этого не сделали. Летом этого года в отношении предпринимателей было возбуждено уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.