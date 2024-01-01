Начальником департамента образования администрации Перми назначена Ольга Ершова Ранее она была исполняющей обязанности руководителя ведомства Поделиться Твитнуть

Ольга Ершова

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Мэр Перми Эдуард Соснин подписал распоряжение о назначении Ольги Ершовой с 1 марта на постоянную должность начальника пермского департамента образования. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе мэрии.

На прошлой неделе в краевом министерстве образования прошло заседание комиссии по назначению двух кандидатур — на должности заместителя главы Перми по социальным вопросам и начальника департамента образования. Екатерина Мальцева и Ольга Ершова защитили программу развития образования и получили от конкурсной комиссии одобрение на назначение. Екатерина Мальцева 26 февраля уже утверждена в должности без приставки «и.о.»

В сентябре 2023 года в горадминистрации произошли сразу несколько кадровых перестановок. Так, в статусе и.о. 7 сентября пост главы департамента образования Перми после ухода Анны Деменевой заняла Ольга Ершова. Ранее она работала замначальника ведомства.

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