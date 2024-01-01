Алёна Бронникова
Вице-мэра Перми по социальным вопросам Екатерину Мальцеву утвердили в должности
Распоряжение о назначении подписано 26 февраля
Мэр Перми Эдуард Соснин подписал распоряжение о назначении Екатерины Мальцевой с 26 февраля на постоянную должность заместителя главы городской администрации по социальным вопросам.
«Заместитель главы администрации Перми по социальным вопросам Екатерина Мальцева утверждена в должности без приставки «и.о.», — сообщили в мэрии.
На прошлой неделе в краевом министерстве образования прошло заседание комиссии по назначению двух кандидатур — на должности заместителя главы Перми по социальным вопросам и начальника пермского департамента образования. Екатерина Мальцева и Ольга Ершова защитили программу развития образования и получили от конкурсной комиссии одобрение на назначение.
Как рассказали в администрации Перми «Новому компаньону», Ольга Ершова избавится от приставки «и.о.» в ближайшее время. Она будет утверждена в должности до 1 марта.
В сентябре 2023 года в горадминистрации произошли сразу несколько кадровых перестановок. Так, в статусе и.о. 7 сентября пост главы департамента образования Перми после ухода Анны Деменевой заняла Ольга Ершова. Ранее она работала замначальника ведомства. А в конце сентября Эдуард Соснин назначил четырёх новых заместителей главы города, в том числе бывшего замминистра территориальной безопасности региона Екатерину Мальцеву на пост руководителя блока «Социальная сфера».
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