Максим Артамонов Глава Перми назначил трёх новых замов С 25 сентября они начнут работать в статусе исполняющих обязанности Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин продолжает формирование своей команды — с 25 сентября в статусе и.о. начнут работу сразу три новых заместителя главы администрации. Об этом чиновник сообщил в своём telegram-канале.

Куратором блока «Управление планированием и финансами», как и сообщалось ранее, станет Яна Фурман, которая сейчас возглавляет Агентство инвестиционного развития Пермского края. Это учреждение сопровождает более 75 проектов, общий объём инвестиций которых около 620 млрд руб.

«Городская команда пополнится опытным специалистом, который, уверен, сделает Пермь ещё более привлекательной площадкой для инвесторов и девелоперов», — отметил Соснин.

Функциональный блок мэрии «Общественная безопасность города» возглавит Алексей Туров, работавший ранее в должности начальника городского департамента общественной безопасности. По мнению Соснина, это решение позволит масштабировать работу по выстраиванию взаимодействия администрации Перми с представителями различных силовых ведомств.

Новым блоком администрации «Общественные связи города» будет руководить Сергей Трошков, который ранее работал замглавы администрации Кирова. В его зону ответственности войдёт выстраивание диалога с различными городскими сообществами.

Кроме того, с 26 сентября руководителем блока «Социальная сфера» в статусе и.о. назначат юриста Екатерину Мальцеву. На работу в мэрию она переходит с поста заместителя министра территориальной безопасности Пермского края. Кроме того, Мальцева возглавляет молодёжное крыло Ассоциации юристов Пермского края и является членом краевой комиссии по делам несовершеннолетних.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.