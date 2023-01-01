Максим Артамонов Экономическим вице-мэром Перми может стать Яна Фурман С 2021 года она возглавляет краевое Агентство инвестиционного развития Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Пермского края Яна Фурман перейдёт на работу в администрацию Перми, став заместителем главы города по экономическим вопросам. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

В статусе заместителя мэра ей предстоит курировать департаменты экономики и промышленной политики, планирования и мониторинга, управление муниципального заказа, а также департамент финансов администрации города.

В пресс-службе мэрии «Новому компаньону» сообщили, что «никаких кадровых решений ещё не принято» и «на данный момент обязанности вице-мера исполняет Вера Титяпкина». Она курирует функционально-целевой блок «Управление планированием и финансами».

Как уточняет Properm.ru, если Яна Фурман перейдёт в мэрию, то АИР в статусе и.о. может возглавить её заместитель Владимир Радченко.

В мае 2021 года Яна Фурман была назначена и.о. гендиректора Агентства инвестиционного развития Пермского края, сменив на этой должности Павла Носкова, который впоследствии стал министром агропромышленного комплекса Прикамья.

Ранее в АИР Фурман занимала пост руководителя направления инвестиционного анализа и сопровождения инвесторов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.