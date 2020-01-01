Агентство инвестиционного развития Прикамья возглавила Яна Фурман
Ранее в ведомстве она руководила направлением инвестиционного анализа и сопровождения инвесторов
Руководитель направления инвестиционного анализа и сопровождения инвесторов Агентства инвестиционного развития Пермского края Яна Фурман назначена исполняющим обязанности генерального директора ведомства, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Напомним, с момента создания агентства в 2019 году им руководил Павел Носков. С 18 мая Павел Носков возглавляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.
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