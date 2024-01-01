Алёна Бронникова Две чиновницы администрации Перми в ближайшее время избавятся от приставки «и.о.» Их кандидатуры согласовал краевой минобр Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

В министерстве образования Пермского края прошло заседание комиссии по назначению двух кандидатур на должности заместителя главы Перми по социальным вопросам и начальника пермского департамента образования. Екатерина Мальцева и Ольга Ершова успешно защитили программу развития образования и вскоре избавятся от приставок «и.о.».

«Екатерина Мальцева и Ольга Ершова представили и защитили программу развития отрасли образования в краевой столице. Кандидатуры получили единогласное одобрение на назначение конкурсной комиссией, в состав которой входят также представители Министерства просвещения России», — сообщил 22 февраля минобр Прикамья.

Глава Перми Эдуард Соснин в ближайшее время подпишет приказ об их назначении на постоянные должности.

В сентябре 2023 года в горадминистрации произошли сразу несколько кадровых перестановок. Так, в статусе и.о. 7 сентября на пост главы департамента образования Перми после ухода Анны Деменевой была назначена Ольга Ершова. Ранее она работала замначальника ведомства.

В конце сентября Эдуард Соснин назначил четырёх новых вице-мэров: Яну Фурман по блоку «Управление планированием и финансами», Алексея Турова по «Общественной безопасности города», Сергея Трошкова по «Общественным связям города» и бывшего замминистра территориальной безопасности региона Екатерину Мальцеву на пост руководителя блока «Социальная сфера». В январе все они избавились от приставок «и.о», кроме Екатерины Мальцевой, поскольку назначение профильных руководителей в отрасли образования и соцвопросов проходит по согласованию с краевым минобром.

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