Несколько заместителей главы Перми избавились от приставки «и.о.» Это произошло 9 января Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На сайте мэрии Перми появилась информация о том, что исполняющие обязанности заместителей главы администрации изменили свой статус с «и.о.» на постоянный с 9 января 2024 года. На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». В пресс-службе администрации эти сведения подтвердили.

В руководстве мэрии Перми по блоку «управление планированием и финансами» замглавы назначена Яна Фурман, по блоку «общественная безопасность города» — Алексей Туров, а по блоку «общественные связи города» — Сергей Трошков. Екатерина Мальцева, руководитель блока «социальная сфера», пока остаётся на должности и.о. заместителя главы администрации Перми, её кандидатуру необходимо согласовать с краевым министерством образования.

Напомним, Яна Фурман, Сергей Трошков и Алексей Туров получили статус исполняющих обязанности заместителей главы города 25 сентября 2023 года, а с 26 сентября Екатерина Мальцева приступила к исполнению обязанностей заместителя главы администрации.

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