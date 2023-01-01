И.о. начальника департамента образования администрации Перми назначена Ольга Ершова Ранее возглавлявшая ведомство Анна Деменева написала заявление об увольнении по собственному желанию Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

C 8 сентября и.о. начальника департамента образования администрации Перми назначена Ольга Ершова. Ранее она работала заместителем начальника департамента. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Анна Деменева, ранее возглавлявшая ведомство, написала заявление об увольнении по собственному желанию, добавили в администрации.

В ближайшее время Деменва может возглавить пермскую гимназию №11, сообщает источник портала Properm.ru в мэрии.

Анна Деменева руководила департаментом образования с 2021 года, ранее она была директором школы дизайна «Точка».

Ранее с должности замглавы, курировавшего образование в мэрии, ушёл Алексей Грибанов. Он стал советником главы Перми.

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