C поста начальника департамента образования Перми может уйти Анна Деменева Сейчас она на больничном Поделиться Твитнуть

Анна Деменева. Фото: сайт школы «Точка»

В отставку может уйти начальник департамента образования Перми Анна Деменева. Об этом со ссылкой на свой источник сообщил «Коммерсантъ-Прикамье». В пресс-службе мэрии информацию не комментируют.

По данным издания, кадровое решение ожидалось на днях, однако Анна Деменева ушла на больничный, и увольнение отложено. Ранее с должности замглавы, курировавшего образование в мэрии, ушёл Алексей Грибанов. Он стал советником главы Перми.

Анна Деменева руководит департаментом образования с 2021 года, ранее она была директором школы дизайна «Точка».





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