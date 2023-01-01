Алексей Грибанов с 17 августа покидает пост вице-мэра Перми И станет советником главы города Поделиться Твитнуть

С 17 августа вице-мэр Перми Алексей Грибанов покинет свою должность. При этом заместитель градоначальника по социальным вопросам остаётся в мэрии и займёт пост советника главы города. Об этом сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на источник, близкий к городским властям.

Ранее сообщалось, что социальный блок администрации может возглавить замминистра территориальной безопасности Пермского края Екатерина Мальцева.

О возможной отставке вице-мэра по социальным вопросам Алексея Грибанова СМИ написали ещё в конце июля.

Экс-депутат Пермской гордумы Алексей Грибанов официально вступил в должность замглавы администрации Перми по социальным вопросам в январе 2021 года. В его функционал входило руководство департаментами социальной политики, образования, комитетом по физической культуре и спорту. До Грибанова эту должность занимала Людмила Гаджиева, она уволилась по собственному желанию.

Алексей Грибанов окончил Пермский медицинский институт по специальности «врач-терапевт». Работал кардиологом и преподавал в мединституте. В политике с 2000 года.





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