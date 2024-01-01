Максим Артамонов Реставрацию сгоревшего корпуса пермского педуниверситета могут начать в этом году Проект восстановления здания должен получить положительное заключение Главгосэкспертизы РФ Поделиться Твитнуть

Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Как рассказала «Новому компаньону» руководитель Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Анна Князева, в этом году в ведомстве ожидают положительное заключение Главгосэкспертизы РФ на проект реставрации сгоревшего в 2012 году деревянного корпуса педагогического университета по ул. Сибирской, 26а.

«Далее, после определения источника финансирования, приступим к работам. Были замечания к проекту, проектировщики их устранили и снова загружают проект», — пояснила она.

Сейчас корпус находится в полуразрушенном состоянии. Сотрудники инспекции по охране ОКН выходят на место и делают фотографии объекта. Они сообщают, что постепенно проводятся ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия, входящих в состав ОКН — ансамбля «Училище детей канцелярских служителей».

Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

«Уже отремонтированы флигель А и ограда с воротами. Ремонт флигеля Б и главного корпуса уже не за горами», — рассказали в инспекции.

Напомним, в июле прошлого года проект восстановления здания отправили на доработку с учётом замечаний Главгосэкспертизы РФ.

Так здание выглядело до пожара 2012 года / Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Здание с двумя флигелями и оградой было построено в 1828 году по проекту архитектора Ивана Свиязева, является объектом культурного наследия «Училище детей канцелярских служителей» и охраняется государством. Пожар произошёл 16 августа 2012 года, выгорело около 600 кв. м. Долгие годы здесь располагался факультет иностранных языков вуза.

Изначально полностью отреставрировать корпус, два флигеля и ограду планировалось в 2023 году. На разработку проектно-сметной документации основного корпуса из краевого бюджета было выделено около 8 млн руб. Университет рассчитывает получить средства на реставрационные работы от учредителя — Министерства просвещения РФ. Два года назад Свердловский районный суд обязал собственника отреставрировать часть объекта. Сейчас отремонтирован флигель А и ограда с воротами, входящие в состав объекта культурного наследия.

В отреставрированном свиязевском корпусе хотят разместить музей ПГГПУ и картинную галерею.

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