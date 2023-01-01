Алёна Бронникова Проект реставрации сгоревшего корпуса пермского педагогического университета не прошёл Госэкспертизу Документ отправили на доработку Поделиться Твитнуть

В Перми проект реставрации сгоревшего в 2012 году деревянного корпуса педагогического университета по ул. Сибирской, 26а отправили на доработку с учётом замечаний Главгосэкспертизы России. Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на пресс-службу ПГГПУ, заключение на проект не получено, сейчас идёт процесс подачи заявления на прохождение государственной экспертизы.

Здание с двумя флигелями и оградой было построено в 1828 году по проекту архитектора Ивана Свиязева, является объектом культурного наследия «Училище детей канцелярских служителей» и охраняется государством. Пожар произошёл 16 августа 2012 года, выгорело около 600 кв. м. Долгие годы в нём располагался факультет иностранных языков вуза.

Полностью отреставрировать корпус, два флигеля и ограду было запланировано на 2023 год. На разработку проектно-сметной документации основного корпуса из краевого бюджета было выделено около 8 млн руб. Университет рассчитывает получить средства на реставрационные работы от учредителя — Министерства просвещения РФ. Два года назад Свердловский районный суд обязал собственника отреставрировать часть объекта. Сейчас отремонтирован флигель А и ограда с воротами, входящие в состав объекта культурного наследия.

Планируется, что в отреставрированном свиязевском корпусе расположится, кроме прочего, музей ПГГПУ и картинная галерея.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.