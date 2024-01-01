Максим Артамонов Экс-руководителю управления автодора Прикамья Андрею Уголькову продлили домашний арест Он проходит фигурантом по уголовному делу о взятках в крупном размере Поделиться Твитнуть

Андрей Угольков / фото: v-kurse.ru

Свердловский районный суд Перми продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему руководителю Управления автодорог и транспорта Андрею Уголькову на два месяца, до 2 мая. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе суда.

В суде уточнили, что у обвиняемого есть трое суток на обжалование.

Ранее, в конце января, Пермский районный суд вынес приговор экс-руководителю «Горсвета» Игорю Дороднову, который является фигурантом уголовного дела о посредничестве при передаче взятки в размере 15,8 млн руб. Андрею Уголькову.

Дороднова приговорили к штрафу на сумму 2,5 млн руб. с рассрочкой платежа на пять месяцев. Экс-чиновник признал свою вину и сотрудничал со следствием после задержания. Изначально гособвинение просило назначить Дороднову 7,5 года в колонии и запретить работать на госслужбе в течение четырёх лет, а также взыскать штраф в двукратном размере взятки.

Игоря Дороднова задержали летом 2023 года при посредничестве в передаче взятки, которую бизнесмен Павел Ковыев передал экс-руководителю Управления автодорог и транспорта Пермского края Андрею Уголькову. Самого Уголькова задержали летом прошлого года и сначала отправили в СИЗО, но в декабре 2023 года отпустили, а затем избрали меру пресечения в виде домашнего ареста..

Андрей Угольков возглавил управление с 14 ноября 2022 года, а с августа исполнял обязанности начальника. До этого Угольков был заместителем руководителя УАДиТ, а ранее возглавлял МКУ «Благоустройство Свердловского района».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.