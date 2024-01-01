Екатерина Артёмова Краевые власти изымают 0,9 га земли в районе вокзала Пермь II Участок понадобился для реконструкции улицы Строителей Поделиться Твитнуть

Фото: участок, часть которого планиурется изъять / публичная кадастровая карта

Правительство Пермского края издало постановление об изъятии для нужд региона участка дороги Углеуральская— 2-я Шоссейная—Локомотивная. Документ был опубликован на сайте краевого правительства 28 февраля.

Как следует из постановления, общая площадь территории, по которой проходит участок дороги, составляет 105 га. Изъята будет только небольшая часть этой земли — 0,94 га. Поясняется, что изъятие потребовалось в рамках реконструкции ул. Строителей.

По данным публичной кадастровой карты, речь идёт об участке в районе железнодорожного вокзала Пермь II. В границах участка расположено нежилое одноэтажное здание площадью 34,8 кв. м, построенное в 1994 году.

Напомним, реконструкция ул. Строителей начались в 2019 году и проходит в четыре этапа. Проектом предусмотрено строительство 4-полосной магистрали протяжённостью 7 км от ул. Куфонина до ул. Стахановской. Общая стоимость работ оценивается в 14,9 млрд руб. В конце августа прошлого года было открыто движение транспорта по одному направлению нового участка ул. Строителей (от ул. 2-й Шоссейной до ул. Зои Космодемьянской). Полностью завершить реконструкцию планируется в 2030 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.