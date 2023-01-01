Максим Артамонов Строительство последней очереди улицы Строителей в Перми оценили почти в 6 млрд рублей Весь проект власти обещают завершить к 2030 году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Согласно данным адресной инвестиционной программы Пермского края, оценочная стоимость строительства перехода ул. Строителей - площадь Гайдара - ул. Стахановская составит 5,8 млрд руб., а общая стоимость проекта в целом - 14,9 млрд руб.

Чиновники обещают завершить все работы в 2030 году. Оценочная протяжённость дороги на сегодняшний день составляет 3,12 км.

Проектно-изыскательные работы курирует министерство транспорта Пермского края, управление автомобильных дорог региона отвечает за строительно-монтажные работы и строительный контроль.

Напомним, работы по реконструкции улицы начались в 2019 году и проходят в четыре этапа. В конце августа этого года было открыто движение транспорта по одному направлению нового участка ул. Строителей (от ул. 2-й Шоссейной до ул. Зои Космодемьянской). Введённый в эксплуатацию участок имеет протяжённость почти 1 км. Магистраль по ул. Строителей протянется от ул. Куфонина до ул. Стахановской.

Первая очередь дороги от ул. Куфонина до ул. Вишерской уже сдана в эксплуатацию. Сейчас заканчивается возведение второй — от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев. Ведутся работы на третьем этапе — от ул. Папанинцев до площади Гайдара.

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