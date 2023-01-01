Открыто движение по новому участку улицы Строителей в Перми Поделиться Твитнуть

ул. Строителей

Министерство транспорта Пермского края

В Перми открыто движение транспорта по одному направлению нового участка ул. Строителей (от ул. 2-й Шоссейной до ул. Зои Космодемьянской). Об этом сообщили в краевом минтрансе.

«Теперь те, кто будут выезжать из города, будут сворачивать на участок новой дороги. Говорим вместе с автомобилистами: «Прощай, объезд!», — пояснили в ведомстве.

Введённый в эксплуатацию участок имеет протяженность почти в 1 км. Вся же будущая магистраль по ул. Строителей протянется от ул. Куфонина до ул. Стахановской.

В министерстве напомнили, что первая очередь дороги от ул. Куфонина до ул. Вишерской уже сдана в эксплуатацию. Заканчивается возведение второй — от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев. Ведутся работы на третьем этапе — от ул. Папанинцев до площади Гайдара.

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