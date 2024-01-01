Максим Артамонов
В Перми журналистку Наталью Балякину оставили в СИЗО
Её обвиняют в вымогательстве
Пермский краевой суд отказал в ходатайстве стороны защиты бывшего редактора газеты «Чайковские ведомости», журналистки Натальи Балякиной, которую обвиняют в вымогательстве. Адвокат Алексей Шардаков пытался обжаловать решение суда предыдущей инстанции и ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест, однако суд отказал. Сейчас Балякина находится в СИЗО-5, в судебном заседании она участвовала по ВКС. Об этом сообщает Properm.ru.
Как выяснилось в ходе суда, Наталью Балякину задержали в момент передачи денег в автомобиле председателя думы Чайковского Михаила Шубина.
Перед началом заседания журналистка попросила суд разрешить ей сидеть, потому что стоять ей тяжело по состоянию здоровья. У женщины третья группа инвалидности и множество хронических заболеваний. К материалам дела были приобщены справки о состоянии здоровья Балякиной и ходатайство от Ларисы Баюсовой, которая готова принять журналистку на домашнем аресте у себя дома.
Ранее, 13 февраля, по решению Чайковского районного суда Балякину отправили в СИЗО на два месяца, до 9 апреля. Тогда СМИ сообщали, что её задержали якобы при попытке шантажа Михаила Шубина.
О задержании Балякиной стало известно в начале февраля от её дочери, которая рассказала, что Наталья Балякина 8 февраля уехала в Чайковский на встречу, а потом перестала выходить на связь.
Впоследствии к её дочерям в Перми и Чайковском пришли с обыском.
Наталье Балякиной 62 года. В отношении неё уже возбуждали уголовное дело. В 2015 году её приговорили к трём годам колонии, признав виновной в растрате 751 тыс. руб. в должности директора управляющей компании. Она отбывала наказание в ИК-28, а в 2017 году вышла по УДО. Женщина не признавала свою вину и считала, что преследование связано с её конфликтами с местной властью и бизнесменами в сфере ЖКХ.
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