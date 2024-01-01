Максим Артамонов В Пермском крае в отношении журналистки и общественницы Натальи Балякиной заведено уголовное дело Женщине предъявили обвинение в вымогательстве Поделиться Твитнуть

В Чайковском городском суде расследуется уголовное дело в отношении журналистки, бывшего редактора газеты «Чайковские ведомости» Натальи Балякиной. На заседании, которое состоялось 10 февраля, следствие вышло с ходатайством отправить её в СИЗО. Об этом сообщает издание Properm.ru.

В субботу срок задержания в ИВС суд продлил до 72 часов, а во вторник, 13 февраля, в Чайковском будет снова рассматриваться ходатайство следствия о применении меры пресечения в виде ареста в СИЗО.

При этом сама задержанная заявила ходатайство о мере пресечения, не связанной с арестом.

О задержании Балякиной стало известно на прошлой неделе от её дочери, которая сообщила, что Наталья Балякина 8 февраля уехала в Чайковский на встречу, а потом перестала выходить на связь.

Впоследствии к её дочерям в Перми и в Чайковском пришли с обыском. По данным СМИ, следствие подозревает Балякину в том, что она якобы просила деньги у одного из местных политиков, взамен предлагая не публиковать «интересную» информацию о его частной жизни. Предположительно, речь идёт о спикере местной думы Михаиле Шубине.

По словам общественной активистки Оксаны Асауленко, последние полгода Наталья помогала правозащитнику Филиппу Чернышёву с освещением деятельности по чёрным риелторам, которой он давно и активно занимается. Она снимала видео и вела соцсети.

В отношении Натальи Балякиной уже возбуждали уголовное дело. Ранее она отбывала наказание в ИК-28. Ей предъявили обвинение в растрате в деятельности управляющей компании. Женщина не признавала свою вину и считала, что преследование связано с её конфликтами с местной властью и бизнесменами в сфере ЖКХ.

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