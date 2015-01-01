Пермскую журналистку Наталью Балякину выпустили по УДО

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Информацию о том, что Наталью Балякину отпустили по условно-досрочному освобождению подтверждают её родные и друзья. Однако от других комментариев они пока отказываются. Известно, что сегодня Балякину уже ждут дома в Чайковском.

Напомним, в октябре 2015 года Чайковский городской суд приговорил главного редактора «Чайковских ведомостей» и бизнесвумен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Наталья Балякина тогда возглавляла в Чайковском ООО «Городская управляющая компания», со счетов которого в 2010 году была списана 751 тыс. руб. Следствие пришло к выводу, что Балякина фактически обналичила деньги.

«Новый компаньон»

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