Максим Артамонов В Прикамье журналиста Наталью Балякину отправили в СИЗО на два месяца Её обвиняют в вымогательстве Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД "Компаньон"

По решению Чайковского районного суда 13 февраля бывшего редактора газеты «Чайковские ведомости», журналиста Наталью Балякину отправили в СИЗО на два месяца, до 9 апреля. Её задержали якобы при попытке шантажа председателя думы Чайковского Михаила Шубина.

По данным Properm, её адвокат Алексей Шардаков ходатайствовал о домашнем аресте для своей подзащитной, однако судья Елена Набока отказала, удовлетворив ходатайство следствия ФСБ.

Издание также отмечает, что суд проходил в закрытом для СМИ и слушателей режиме. На этом настояли правоохранители, сославшись, что в ходе процесса будут оглашаться сведения оперативно-розыскной деятельности.

О задержании Балякиной стало известно на прошлой неделе от её дочери, которая сообщила, что Наталья Балякина 8 февраля уехала в Чайковский на встречу, а потом перестала выходить на связь.

Впоследствии к её дочерям в Перми и в Чайковском пришли с обыском. По данным СМИ, следствие подозревает Балякину в том, что она якобы просила деньги у одного из местных политиков, взамен предлагая не публиковать «интересную» информацию о его частной жизни. Предположительно, речь идёт о спикере местной думы Михаиле Шубине.

Сейчас Наталье Балякиной 62 года. В отношении неё уже возбуждали уголовное дело. В 2015 году её приговорили к трём годам колонии, признав виновной в растрате 751 тыс. руб. в должности директора управляющей компании. Она отбывала наказание в ИК-28, а в 2017 году вышла по УДО. Женщина не признавала свою вину и считала, что преследование связано с её конфликтами с местной властью и бизнесменами в сфере ЖКХ.

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