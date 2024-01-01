В центре Перми из-за пожарной тревоги эвакуировали «ВНИИ Галургии» Поделиться Твитнуть

Утром 28 февраля в центре Перми прошла эвакуация всех сотрудников АО «ВНИИ Галургии». Об этом сообщает портал 59.ru и публикует кадры десятков людей, стоящих возле здания на пл. Карла Маркса.

Сотрудники учреждения, пишет издание, пояснили, что в институте объявлена пожарная тревога, она учебная, и реальной угрозы пожара нет.

В ГУ МЧС по Пермскому краю «Новому компаньону» подтвердили информацию. «Организация самостоятельно проводила тренировочную эвакуацию», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в пермской средней школе № 61 проводилась плановая тренировка по отработке действий по эвакуации учащихся и работников из учебного заведения.

После новогодних каникул в минтербез начали массово поступать анонимные сообщения о готовящихся терактах в школах и торговых центрах Перми. Экстренные оперативные службы проверяли здания учебных заведений города и усилили пропускной режим. Позднее в Перми задержали одного из подростков, который распространял ложную информацию о минировании зданий. Он признал свою вину.

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