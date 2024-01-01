В минтербезе рассказали о причинах эвакуации детей из школы Перми Поделиться Твитнуть

Во вторник, 23 января, в Перми, в средней школе № 61 проводилась плановая тренировка по отработке действий по эвакуации учащихся и работников из учебного заведения. Угрозы жизни и здоровью ученикам и персоналу школы нет. Об этом сообщили в пресс-службе минтербеза.

Как отмечает ВЕТТА, сегодня утром в городских пабликах появилась информация об эвакуации школы № 61. К некоторым сообщениям были прикреплены видеокадры, на которых учащиеся организованно покидают учебное заведение.

В министерстве пояснили, что это были учения, и призвали граждан соблюдать спокойствие, а также ориентироваться только на официальные источники информации.

Напомним, десять дней назад в минтербез поступили анонимные сообщения о готовящихся терактах в школах и торговых центрах Перми. Экстренные оперативные службы проверили здания всех учебных заведений города и с 15 января усилили пропускной режим.

Позднее в Перми задержали одного из создателей telegram-канала, с которого рассылались угрозы о готовящихся нападениях в школах и торговых центрах. Он признал свою вину.

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