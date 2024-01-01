Максим Артамонов В Перми задержан один из подростков, который «минировал» школы и торговые центры Он признал свою вину Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми задержали одного из создателей telegram-канала, с которого рассылались угрозы о готовящихся нападениях в школах и торговых центрах. Видео с признаниями задержанного распространил telegram-канал «Пермское чтиво».

Сам канал, который распространял ложные сообщения, заблокирован, однако нашлись подростки, решившие создать подобный. Для этого они «накрутили» подписчиков и пытались организовать сходку в одном из пермских торговых центров. Полиция вычислила одного из них и задержала. Он уже признал свою вину.

«Новый компаньон» направил в ГУ МВД России по Пермскому краю запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, 14 января в минтербез поступили анонимные сообщения о готовящихся терактах в школах и торговых центрах Перми. Экстренные оперативные службы проверили здания всех учебных заведений города и с 15 января усилили пропускной режим.





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