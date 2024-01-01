Максим Артамонов Алексей Мехоношин официально стал депутатом Пермской городской думы Новоиспечённому парламентарию вручили плавающий мандат Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Алексея Мехоношина

Сегодня перед началом заседания Пермской думы спикер городского парламента Дмитрий Малютин вручил Алексею Мехоношину мандат депутата. Мехоношин вошёл во фракцию КПРФ и занял место Сергея Медведева, который уехал из РФ после критики спецоперации.

По словам Малютина, ранее избирательная комиссия передала вакантный мандат Мехоношину. От себя спикер городского парламента заявил, что надеется на эффективную работу Мехоношина в депутатской команде.

Как ранее писал «Новый компаньон», Алексей Мехоношин стал депутатом Пермской городской думы в конце января — ему перешёл мандат депутата Сергея Медведева, который был вынужден уехать за пределы РФ из-за критики СВО. Решение о передаче мандата было принято 29 января на бюро краевого комитета КПРФ. В 2021 году Мехоношин выдвигал свою кандидатуру от КПРФ в Пермскую городскую думу. На прошлой неделе он вошёл в состав двух комитетов: по социальной политике и местному самоуправлению и регламенту.

Новоиспечённый депутат родом из Перми. Ему 39 лет, он член КПРФ. С августа 2006 года работает на станции Пермь Сортировочная ОАО «РЖД» осмотрщиком-ремонтником вагонов. В 2014 году получил высшее образование в Екатеринбурге — в Уральском государственном университете путей сообщения. Работает помощником руководителя крайкома КПРФ, депутата заксобрания Прикамья Ксении Айтаковой.

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