Максим Артамонов Новый депутат Пермской думы Алексей Мехоношин войдёт в состав двух комитетов Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Алексея Мехоношина в соцсети Одноклассники

Во вторник, 20 февраля, члены комитета Пермской городской думы по местному самоуправлению и регламенту приняли проект решения о включении депутата Алексея Мехоношина в состав двух комитетов: по социальной политике и местному самоуправлению и регламенту.

Этот вопрос не был включён в повестку заседания и рассматривался дополнительно. Докладчиком по нему выступил председатель комитета Василий Кузнецов.

«Вот, коллеги, такова судьба. Человек вчера ещё не депутат (Алексей Мехоношин — ред.), а сегодня уже депутат. Такое бывает в жизни», — философски начал парламентарий, а затем пояснил, что в гордуму поступило заявление от депутата Мехоношина с просьбой включить его в состав сразу двух комитетов.

В итоге депутаты поддержали проект решения. Вопрос будет рассмотрен на ближайшей пленарке Пермской городской думы 27 февраля.

Алексей Мехоношин стал депутатом Пермской городской думы в конце января — ему перешёл мандат депутата Сергея Медведева, который был вынужден уехать за пределы РФ из-за критики СВО. Решение о передаче мандата было принято 29 января на бюро краевого комитета КПРФ. В 2021 году Мехоношин выдвигал свою кандидатуру от КПРФ в Пермскую городскую думу.

Новоиспечённый депутат родом из Перми. Ему 39 лет, он член КПРФ. С августа 2006 года работает на станции Пермь Сортировочная ОАО «РЖД» осмотрщиком-ремонтником вагонов. В 2014 году получил высшее образование в Екатеринбурге — в Уральском государственном университете путей сообщения. Работает помощником руководителя крайкома КПРФ, депутата заксобрания Прикамья Ксении Айтаковой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.