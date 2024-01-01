Семья убитой колесом пермячки просит власти обновить больницу Невьянска Девушка провела в реанимации трое суток Поделиться Твитнуть

Близкие 20-летней пермячки, погибшей в результате столкновения с автомобилем на трассе Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов, обратились к властям с просьбой оснастить больницу в Невьянске современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания помощи пациентам, страдающим от тяжёлых заболеваний. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Мать погибшей считает, что смерть её дочери не должна быть напрасной. Она надеется, что это обращение привлечёт внимание местных властей к тяжёлому положению больницы, которая принимает пострадавших в многочисленных авариях на Серовском тракте, известном как «дорога смерти».

Женщина не имеет никаких претензий к профессионализму врачей, но отмечает, что в больнице отсутствует даже такое важное оборудование, как магнитно-резонансный томограф (МРТ).

«Может быть, местные врачи смогли бы помочь моей дочери выжить, если бы в медучреждении были все нужные аппараты», — размышляет она.

Если власти по тем или иным причинам откажутся приобретать новое медицинское оборудование для местной больницы, семья покойной девушки будет создать благотворительный фонд, который будет назван в её честь. Главной целью этого фонда будет собрать необходимые средства для закупки передового оборудования и его поставки в невьянскую больницу.

Ранее сообщалось, что родители в память о девушке создадут школу вождения.

Напомним, 16 февраля Анна и её молодой человек, возвращаясь из гостей в Пермь по Серовскому тракту, остановились на трассе, чтобы помочь потерпевшему в ДТП, — на дороге они увидели перевёрнутую машину. Именно в этот момент заднее колесо проезжающей фуры оторвалось и попало в голову девушки. С черепно-мозговой травмой Анну доставили в больницу в Невьянск, где она была прооперирована. Пострадавшая провела несколько дней в коме. 19 февраля девушка скончалась в реанимации. 23 февраля её похоронили.

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