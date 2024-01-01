Алёна Бронникова Пермячка впала в кому из-за отскочившего в её голову колеса от грузовика Инцидент произошёл в Свердловской области Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Перми попала в кому после того, как в её голову отскочило колесо от проезжавшего мимо грузового транспорта. Инцидент произошёл на территории Свердловской области 16 февраля.

Как сообщает портал E1.ru, 20-летняя девушка вместе со своим молодым человеком возвращалась из гостей в Пермь. По дороге на Серовском тракте пара увидела перевёрнутую машину, и решила остановиться, чтобы оказать помощь пострадавшим. Когда они вышли из машины на обочину, мимо проезжала фура. От неё отлетело заднее левое колесо, которое прилетело сначала в дверь машины, а затем отскочило в девушку. Удар пришёлся в область головы. Колесо попало также в стоявшего рядом мужчину, но ему задело только ноги.

Скорая помощь экстренно госпитализировала девушку в критическом состоянии в медицинское учреждение. По данным портала, состояние девушки не улучшается, врачи дают неутешительные прогнозы. Родственники пермячки прибыли в свердловскую больницу и пытаются отыскать специалистов, которые могут помочь их дочери.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о ЧП в Свердловской области с участием 26-летнего пермяка. В ночь на 17 февраля в Красноуральске мужчина из Пермского края напал на посетителей ночного клуба. В ходе происшествия пострадали три человека, одного из них отправили в реанимацию, он находится в тяжёлом состоянии. Подозреваемый задержан.

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