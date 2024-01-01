Максим Артамонов Житель Перми устроил резню в ночном клубе Красноуральска Одного из пострадавших увезли в реанимацию Поделиться Твитнуть

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В ночь на 17 февраля 26-летний мужчина из Пермского края напал на посетителей ночного клуба в Красноуральске (Свердловская обл.). В ходе происшествия пострадали три человека, одного из них отправили в реанимацию, сейчас он в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает издание Е1.RU.

Пострадавшим оказался мужчина 1993 г.р., ему нанесли колото-резаную травму в область шеи и другие травмы. Он в лежит в коме, уточняет издание со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Подозреваемый уже задержан. Он работал в Красноуральске монтажником и приехал в Свердловскую область на заработки. Сам нападавший тоже находится в больнице, в Нижнем Тагиле.

В пресс-службе местной полиции также отмечают, что информация, опубликованная в некоторых telegram-каналах о том, что конфликт произошёл на межнациональной почве, не соответствует действительности, поскольку пострадавший и нападавший — граждане РФ.

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