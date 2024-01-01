В Пермском крае в память о погибшей от удара колеса девушке планируют открыть автошколу Она мечтала открыть курсы экстремального вождения Поделиться Твитнуть

Мать 20-летней Анны, которая погибла от удара колеса, отскочившего ей в голову, сообщила, что родные планируют открыть автошколу в память о девушке, сообщает perm.aif.ru.

Молодая пермячка работала инструктором в автошколе, обучала людей вождению с нуля. В её планах было открыть собственную автошколу, она хотела преподавать экстремальное вождение, чтобы помочь курсантам научиться быстро реагировать в сложных ситуациях на дороге, рассказала женщина. Новую автошколу планируется назвать именем Анны.

Напомним, 16 февраля Анна и её молодой человек, возвращаясь из гостей в Пермь по Серовскому тракту, вышли из машины, чтобы помочь потерпевшему в ДТП, — на дороге они увидели перевёрнутую машину. Именно в этот момент заднее колесо проезжающей фуры оторвалось и попало в голову девушки. С черепно-мозговой травмой Анну доставили в больницу в Невьянск, где она была прооперирована. Пострадавшая провела несколько дней в коме. 19 февраля девушка скончалась в реанимации, так и не придя в сознание. 23 февраля её похоронили в свадебном платье. Её свадьба должна была состояться в апреле.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.