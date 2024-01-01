Погибшую от удара колесом 20-летнюю жительницу Прикамья похоронят в свадебном платье Её свадьба должна была состояться в апреле Поделиться Твитнуть

фото: Е1

Двадцатилетняя жительница Пермского края, погибшая от прилетевшего в голову колеса, будет похоронена в свадебном платье, сообщает Е1, ссылаясь на слова отца умершей девушки.

Мужчина рассказал, что его дочь готовилась к свадьбе, которая должна была состояться 4 апреля. Уже было подано заявление в ЗАГС и куплено свадебное платье.

Похороны пройдут 23 февраля в п. Полазна Добрянского городского округа Пермского края.

Отец девушки рассказал изданию, что считает случившееся роковым стечением обстоятельств и никого не винит в произошедшем.

Ещё когда пострадавшую только привезли в больницу, врач сказал, что шансов выжить у неё менее одного процента, вспоминает мужчина.

ЧП произошло 16 февраля на Cеровском тракте в Свердловской области. В этот день девушка и её молодой человек возвращались в Пермь из гостей. Они остановились, только чтобы помочь пострадавшему в другом ДТП — на дороге они увидели перевёрнутую машину. Именно тогда от проезжающего мимо грузовика вдруг оторвалось колесо и угодило прямо в голову пострадавшей. Рассказывают, что девушка заслонила собой ребёнка. которого извлекли из машины, попавшей в аварию. Пермячку доставили в больницу Невьянска с черепно-мозговой травмой, ей провели операцию. Несколько дней она пролежала в коме. 20 февраля стало известно, что девушка скончалась в реанимации, так и не придя в сознание.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.