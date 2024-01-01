Названа дата похорон 20-летней пермячки, погибшей об удара колесом на трассе Она закрыла собой ребёнка Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Прощание с 20-летней девушкой, которая погибла в результате удара колесом в голову на трассе, пройдёт 23 февраля в Перми, сообщил анонимный источник пермскому изданию perm.aif.ru.

фото: Е1

Близкие молодой пермячки рассказывают в социальных сетях, что в момент удара она защитила ребёнка, которого они вытащили из автомобиля, попавшего в аварию. Они также упоминают, что погибшая девушка готовилась к свадьбе.

Инцидент произошёл 16 февраля на Cеровском тракте в Свердловской области. В этот день девушка и её молодой человек направлялись обратно в Пермь из гостей. Они остановились, чтобы помочь пострадавшему в другом ДТП – на дороге они заметили перевёрнутую машину. Именно тогда от проезжающего мимо грузовика оторвалось колесо и угодило в голову пострадавшей. Пермячку доставили в больницу города Невьянска с черепно-мозговой травмой, ей провели операцию. Несколько дней она пролежала в коме. 20 февраля стало известно, что девушка скончалась в реанимации, так и не придя в сознание.

Жители Прикамья оставляют в соцсетях слова соболезнования родным и близким погибшей.

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