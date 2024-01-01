Екатерина Артёмова В цоколе пермского ЦУМа открылись новые торговые галереи Ранее стало известно, что собственник собирается провести там перепланировку Поделиться Твитнуть

В пермском ЦУМе открылись новые торговые помещения. Как сообщает интернет-газета «Текст», они находятся на цокольном этаже здания. Там расположились магазины женской и мужской одежды, швейный салон, ювелирная мастерская и другие арендаторы. Вход в эти торговые галереи расположен в пристройке к западному фасаду ЦУМа.

Напомним, в январе стало известно, что собственник ЦУМа намерен реконструировать пристройку к западному фасаду здания и сделать из неё дополнительных вход в универмаг, откуда можно будет попасть в цокольный этаж. Сообщалось, что в самом цоколе планируется провести перепланировку, убрать существующие там перегородки и установить новые, стеклянные для размещения торговых галерей.

Пермский ЦУМ построен в 1964 году. Ранее объект принадлежал ГК «ЭКС». С 2021 года компанию АО «Торговый центр на Ленина, 45» контролирует предприниматель Александр Кириленко, который является также совладельцем ТЦ «Айсберг» и «Айсберг Модерн». Летом 2022 года бизнесмен сообщал о планах масштабной реновации торгового центра, однако этот проект не прошёл экспертизу.

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